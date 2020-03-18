По состоянию на 18 марта в мире инфицировано коронавирусом 198 155 человек. Излечиться от болезни удалось 81 743 пациентам. Карта распространения коронавируса показывает последние данные.

Самое большое количество случаев зафиксировали в Китае – 81 086 человек. В Италии инфицировались 31 506 человек, а умерло – 2 503.

Третью позицию по количеству зараженных коронавирусом занимает Иран. Общее количество больных в стране составляет 16 169.

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По состоянию на утро 18 марта в Украине зарегистрировано 14 лабораторно подтвержденных случая Covid-19.

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