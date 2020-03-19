По состоянию на 19 марта в мире инфицировано коронавирусом 218 815 человек. Излечиться от болезни удалось 84 114 пациентам.

Самое большое количество случаев зафиксировали в Китае – 81 138 человек. В Италии инфицировались 35 713 человек, а умерло – 2 978.

Третью позицию по количеству зараженных коронавирусом занимает Иран. Общее количество больных в стране составляет 17 361.

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По состоянию на утро 19 марта в Украине зарегистрировано 16 лабораторно подтвержденных случая Covid-19.

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