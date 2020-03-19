В італійському місті Бергамо, одному з найбільш постраждалих від спалаху коронавірусу, військова техніка вивозила тіла померлих від Covid-19, оскільки крематорій міста не може впоратися.

Військові машини заїхали в Бергамо, щоб вивезти десятки трун з міста в інші регіони.

— Крематорій Бергамо, що працює на повну потужність 24 години на добу, може кремувати 25 загиблих. Зрозуміло, що він не міг протистояти цифрам останніх днів, – заявив прес-секретар місцевої влади.

Труни перевозять у крематорії в Модені, Акві-Терме, Домодоссолі, Пармі, П’яченці та ряді інших міст.

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У Бергамо зафіксувало щонайменше 93 випадки смерті від коронавірусу, але вони невпинно продовжують зростати щодня.

У Бергамо з сім’єю мешкає футболіст збірної України та місцевої Аталанти Руслан Маліновський.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу чемпіонат Італії призупинили до 3 квітня.