Молиться только на улице: Израиль закрывает все синагоги, мечети и церкви

Правительство Израиля распорядилось закрыть все синагоги, мечети и церкви в связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции.

Гражданам разрешили молиться только на улице и при участии не более 10 человек на расстоянии не менее двух метров друг от друга.

Новые ограничения также включают предварительный запрет выходить из дома на более чем 100 метров, исключая поход за продуктами или лекарствами.

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Кроме того, власти разрешили находиться в автомобиле только двум людям одновременно и сократили частоту движения общественного транспорта на 25%.

На данный момент в Израиле зарегистрировали 2 369 случаев заражения коронавирусом. Из них 5 смертей и 58 человек, которые выздоровели.

Источник: Xinhua