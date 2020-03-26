Молитись лише на вулиці: Ізраїль закриває всі синагоги, мечеті та церкви

Уряд Ізраїлю розпорядився закрити всі синагоги, мечеті та церкви у зв’язку зі стрімким поширенням коронавірусної інфекції.

Громадянам дозволили молитись лише на вулиці та за участі не більше 10 осіб на відстані не менше двух метрів один від одного.

Нові обмеження також включають попередню заборону виходити з дому на більш ніж 100 метрів, за виключенням походу за продуктами чи ліками.

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Окрім того, влада дозволила перебувати в автомобілі лише двом людям одночасно та скоротила частоту руху громадського транспорту на 25%.

Наразі в Ізраїлі зареєстрували 2 369 випадків зараження коронавірусом. Із них 5 смертей та 58 осіб, які одужали.

Джерело: Xinhua