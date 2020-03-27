Китай закрыл страну для иностранцев

В ближайшее время Китай запретит иностранцам действительные китайские визы и виды на жительство, что приведет к решительному ограничению числа случаев заражения вирусом в стране.

Министерство иностранных дел заявило, что временный запрет вступит в силу 28 марта.

Льготы будут предоставлены путешествующим дипломатам и обладателям визы категории С — иностранцам, которые предоставляют международные транспортные услуги.

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Это происходит по мере того, как количество завозных случаев коронавируса продолжает расти, поскольку все больше китайских граждан возвращаются домой.

В четверг в Китае было зарегистрировано одно внутреннее заболевание и 54 новых импортированных случаев заболевания.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил что с 27 марта Украина закроет границы, в том числе и для украинских граждан.