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Китай закрив країну для іноземців

Найближчим часом Китай заборонить іноземцям дійсні китайські візи і вид на проживання, що призведе до рішучого обмеження кількості випадків зараження вірусом в країні.

Міністерство закордонних справ заявило, що тимчасова заборона набуде чинності 28 березня.

Пільги нададуть лише подорожуючим дипломатам і власникам візи категорії С – іноземцям, які надають міжнародні транспортні послуги.

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Це відбувається через те, що кількість завезених випадків коронавірусу продовжує зростати, оскільки все більше китайських громадян повертаються додому.

У четвер в Китаї було зареєстровано одне внутрішнє захворювання і 54 нових імпортованих випадків захворювання.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив що з 27 березня Україна закриє кордони, зокрема і для українських громадян.

Джерело: ВВС

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