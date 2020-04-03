С субботы до понедельника: в Сербии ввели комендантский час

Кабинет министров Сербии ввел комендантский час с 13.00 в субботу до 05.00 в понедельник.

Об этом на чрезвычайной конференции для прессы заявил президент Александр Вучич.

Единственным исключением являются пенсионеры, для которых магазины продовольственных товаров будут открыты в воскресенье с 04.00 до 07.00.

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Глава государства добавил, что согласно решению правительства, в общественных местах могут вместе находиться только два человека.

Он также опроверг, что в больницах нет достаточного количества лекарств, масок и других средств для защиты врачей и больных.

Напомним, в Сербии зафиксировали 1 117 случаев заболевания коронавирусом, умер 31 человек. Среди умерших есть владыка Сербской православной церкви, который не соблюдал правила изоляции, и бывший министр здравоохранения страны.