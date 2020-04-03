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Від суботи до понеділка: у Сербії запровадили комендантську годину

Кабінет міністрів Сербії запровадив комендантську годину від 13.00 у суботу до 05.00 у понеділок.

Про це на надзвичайній конференції для преси заявив президент Александар Вучич.

Єдиним винятком є пенсіонери, для яких магазини продовольчих товарів будуть відкриті у неділю від 04.00 до 07.00.

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Глава держави додав, що згідно з рішенням уряду, у громадських місцях можуть разом перебувати лише дві особи.

Він також спростував повідомлення, що в лікарнях немає достатньої кількості ліків, масок та інших засобів для захисту лікарів й хворих.

Нагадаємо, у Сербії зафіксували 1 117 випадків захворювання на коронавірус, померла 31 людина. Серед померлих є владика Сербської православної церкви, який не дотримувався правила ізоляції, та колишній міністр охорони здоровʼя країни.

Джерело: Радіо Свобода

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