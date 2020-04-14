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Факты / Мир

Когда можно снимать карантинные ограничения — условия ВОЗ

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал условия, при которых страны могут снимать ограничительные меры, введенные ранее из-за коронавируса.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в штаб-квартире организации.

В частности, власти должны убедиться в том, что контролируют ситуацию с заболеваемостью и передачей вируса от человека к человеку.

Система здравоохранения должна быть способна выявлять, тестировать, изолировать и лечить каждый случай заболевания коронавирусом.

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Необходимо минимизировать риск вспышек коронавируса в медицинских учреждениях, а также принять превентивные меры в отношении мест общего пользования.

Также, по словам Гебрейесуса, важно справиться с риском завозных случаев коронавируса.

— Вирус распространяется очень быстро, быстрее, чем замедляется. Поэтому ограничительные меры должны сниматься медленно и этот процесс должен контролироваться. Это не должно случиться за один раз, — предупредил Гебрейесус.

Усе, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на сайте Факты ICTV.

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