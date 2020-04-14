Глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреєсус назвав умови, за яких країни можуть знімати обмежувальні заходи, введені раніше через коронавірус.

Про це він заявив під час прес-конференції в штаб-квартирі організації.

Зокрема, влада повинна переконатися в тому, що контролює ситуацію з захворюваністю і переданням вірусу від людини до людини.

Система охорони здоров’я повинна бути здатна виявляти, тестувати, ізолювати і лікувати кожен випадок захворювання на коронавірус.

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Необхідно мінімізувати ризик спалахів коронавірусу в медичних установах, а також вжити превентивних заходів щодо місць загального користування.

Також, за словами Гебреєсуса, важливо впоратися з ризиком завезених випадків коронавірусу.

– Вірус поширюється дуже швидко, швидше, ніж сповільнюється. Тому обмежувальні заходи повинні зніматися повільно, і цей процес повинен контролюватися. Це не повинно трапитися за один раз, – попередив Гебреєсус.

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