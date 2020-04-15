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Факты / Мир

США прекращают финансирование ВОЗ — Трамп

ВОЗ не выполнила своей основной обязанности в ответ на вспышку коронавируса, поэтому США прекращают финансирование организации, заявил Дональд Трамп.

По его мнению, орган ООН слишком медленно реагировал на эпидемию и даже скрывал распространение коронавируса в Китае.

— ВОЗ не выполнила своей основной обязанности и должна нести ответственность, — добавил президент США.

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Кстати, США являются крупнейшим фундатором ВОЗ, обеспечивающим почти 15% общего бюджета.

При этом Соединенные Штаты больше всего пострадали от пандемии коронавируса по состоянию на 15 апреля — 608 458 больных, из которых 25 992 умерли от Covid-19.

На днях Администрация Трампа объявила 1 мая потенциальной датой ослабления карантинных ограничений.

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