В США девушка упала из-за неудобных туфель для стриптиза, но не остановилась – попробовала снова.
Американка Тзия Фишер попробовала пройтись в туфлях для стриптиза, которые она примерила в одном из секс-шопов.
Но ни одна попытка не увенчалась успехов.
Вместо этого девушка чуть не сломала себе ноги, да и шею.
Страшно представить, как выглядит стриптиз на такой обуви.
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Это не стало намеком на то, что туфли нужно поставить обратно, и девушка попробовала снова.
Второе видео получилось куда более жестким.
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