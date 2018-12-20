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Факти / LOL / У США дівчина вирішила приміряти туфлі у секс-шопі. Це вона дарма/

В США девушка решила примерить туфли в секс-шопе. Это она зря

В США девушка упала из-за неудобных туфель для стриптиза, но не остановилась – попробовала снова.

Американка Тзия Фишер попробовала пройтись в туфлях для стриптиза, которые она примерила в одном из секс-шопов.

Но ни одна попытка не увенчалась успехов.

Вместо этого девушка чуть не сломала себе ноги, да и шею.

Страшно представить, как выглядит стриптиз на такой обуви.

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I got kicked out of Adam & Eve today …

Публикация от R.I.P. Lil Greg (@_tziyah_)

Это не стало намеком на то, что туфли нужно поставить обратно, и девушка попробовала снова.

Второе видео получилось куда более жестким.

 

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Y’all I’m done with myself

Публикация от R.I.P. Lil Greg (@_tziyah_)

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