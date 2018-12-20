В США девушка упала из-за неудобных туфель для стриптиза, но не остановилась – попробовала снова.

Американка Тзия Фишер попробовала пройтись в туфлях для стриптиза, которые она примерила в одном из секс-шопов.

Но ни одна попытка не увенчалась успехов.

Вместо этого девушка чуть не сломала себе ноги, да и шею.

Страшно представить, как выглядит стриптиз на такой обуви.

Читайте: Винник, Момо и воскрешение Бабченко: главные мемы 2018 года (ТЕСТ)

Это не стало намеком на то, что туфли нужно поставить обратно, и девушка попробовала снова.

Второе видео получилось куда более жестким.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Y’all I’m done with myself Публикация от R.I.P. Lil Greg (@_tziyah_) 17 Дек 2018 в 8:14 PST

Напомним, Дизель шоу показали комическую ситуацию, как к 40-летнему девственнику пришла проститутка.