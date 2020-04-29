Невеста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, Кэрри Саймондс, родила сына в одной из лондонских больниц.

Имя ребенка не уточняется. Малыш и его мама чувствуют себя хорошо.

55-летний Борис Джонсон в прошлом был дважды женат, от второго брака (развелся в 2018-м) у него два сына и две дочери. В 2009 году у него родилась внебрачная дочь.

Читайте: Джонсон поблагодарил врачей, которые спасли его жизнь

Об отношениях с Кэрри Саймондс, которая работала в Консервативной партии, Джонсон объявил вскоре после развода.

Кэрри на 23 года младше Бориса. 29 февраля 2020 года пара сообщила, что ждет ребенка.

Ранее Факты ICTV писали, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сдал анализы на коронавирус, прежде чем выписаться из больницы 12 апреля. Они дали отрицательный результат.