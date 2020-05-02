PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

В Беларуси почти 1 тыс. новых случаев Covid-19 за сутки

В Беларуси за прошлые сотки инфицированы коронавирусом 911 человек. Общее количество случаев Covid-19 увеличилось до 15 тыс. 828.

За сутки в стране от осложнений болезни умерли четыре человека, а общее количество летальных случаев составляет 97 человек, сообщил Минздрав Беларуси.

В ведомстве также отчитались, что выписаны по выздоровлению 3 тыс. 117 пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус.

Читайте: Коронавирус в Беларуси стремительно распространяется, нужен карантин — ВОЗ

При этом 195 тыс.430 белорусов были протестированы на Covid-19. Количество подтвержденных случаев составило 8,2% от общего количества тестирований.

Как сообщалось, в Беларуси ученики пошли в школы после продленных каникул, несмотря на распространение коронавируса в стране.

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка