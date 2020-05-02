В Беларуси почти 1 тыс. новых случаев Covid-19 за сутки

В Беларуси за прошлые сотки инфицированы коронавирусом 911 человек. Общее количество случаев Covid-19 увеличилось до 15 тыс. 828.

За сутки в стране от осложнений болезни умерли четыре человека, а общее количество летальных случаев составляет 97 человек, сообщил Минздрав Беларуси.

В ведомстве также отчитались, что выписаны по выздоровлению 3 тыс. 117 пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус.

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При этом 195 тыс.430 белорусов были протестированы на Covid-19. Количество подтвержденных случаев составило 8,2% от общего количества тестирований.

Как сообщалось, в Беларуси ученики пошли в школы после продленных каникул, несмотря на распространение коронавируса в стране.