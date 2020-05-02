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Факти / Світ

У Білорусі майже 1 тис. нових випадків Covid-19 за добу

У Білорусі за минулу добу інфіковано коронавірусом 911 осіб. Загальна кількість випадків Covid-19 збільшилася до 15 тис. 828.

За добу в країні від ускладнень хвороби померли чотири людини, а загальна кількість летальних випадків становить 97 осіб, повідомив МОЗ Білорусі.

У відомстві також відзвітували, що виписано 3 тис. 117 пацієнтів, які одужали після коронавірусу.

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Водночас 195 тис.430 білорусів було протестовано на Covid-19. Кількість підтверджених випадків склала 8,2% від загальної кількості тестувань.

Як повідомлялося, у Білорусі учні пішли до шкіл після подовжених канікул, незважаючи на поширення коронавірусу в країні.

Фото: Dreamstime

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