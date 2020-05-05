Комендантский час и штрафы: как живет Эквадор на карантине

Эквадор — один из лидеров в Латинской Америке по количеству больных Covid-19. Почти ежедневно правила карантина становятся более жесткими.

Здесь действует комендантский час — с 14.00 до 05.00, магазины и банки работают только до 12.00, людей на въезде и выезде из городов проверяют.

Однако иногда нарушители карантина остаются без наказания. В частности, часто автомобилисты, которые нарушают режим, остаются безнаказанными, поскольку на них даже никто внимания не обращает.

В целом по стране с ограничениями экспериментируют. Недавно установили запрет на перевозку пассажиров в автомобиле. Это для многих эквадорцев стало большой проблемой, ведь многие живут за городом, а общественный транспорт не работает.

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Кроме того, на улицу нельзя выходить без паспорта, за это могут оштрафовать. Штрафы в размере около $200 применяют и к людям, у которых подтвердили или подозревают Covid-19, если они нарушают самоизоляцию.

Эквадорцев, которые нарушают требования карантина, штрафуют на $10.

За несоблюдение дистанции между клиентами два метра или нарушение приказа об обязательном использовании масок частные предприятия должны уплатить штраф около $400, а в случае второго нарушения предприятие вообще закроют до конца карантина.

Поэтому со своей стороны местные власти начали понемногу помогать людям переживать самоизоляцию — кому-то выплатили $60, кому-то развозят еду и средства гигиены.

Однако это очень помогает и люди понемногу сходят с ума. Так в одном из городков, когда соседи узнали, что у супругов подозревают коронавирус, то вышли на улицы, начали жечь шины, кричать и выгонять их из города.

К слову, ранее Факты ICTV писали, как Филиппины борются с коронавирусом.