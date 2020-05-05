Комендантська година і штрафи: як живе Еквадор на карантині

Еквадор – один із лідерів у Латинській Америці за кількістю хворих на Covid-19. Чи не щодня правила карантину стають більш жорсткими.

Тут діє комендантська година – з 14.00 до 05.00, магазини та банки працюють лише до 12.00, людей на в’їзді та виїзді з міст перевіряють.

Однак інколи порушники карантину залишаються без покарання. Зокрема, часто автомобілісти, які порушують режим залишаються безкарними, оскільки на них навіть ніхто уваги не звертає.

Загалом в країні з обмеженнями експериментують. Нещодавно встановили заборону на перевезення пасажирів в автомобілі. Це для багатьох еквадорців стало великою проблемою, адже багато хто живе за містом, а громадський транспорт не працює.

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Крім того, на вулицю не можна виходити без паспорта, за це можуть оштрафувати. Штрафи у розмірі близько $200 застосовують і до людей, у яких підтвердили або підозрюють Covid-19, якщо вони порушують самоізоляцію.

Еквадорців, які порушують вимоги карантину, штрафують на $10.

За недотримання дистанції між клієнтами два метри чи порушення наказу про обов’язкове використання масок приватні підприємства мусять сплатити штраф близько $400, а у разі другого порушення підприємство взагалі закриють до кінця карантину.

Тому зі свого боку місцева влада почала потроху допомагати людям переживати самоізоляцію – комусь виплатили $60, комусь розвозять їжу та засоби гігієни.

Однак це не надто допомагає і люди потроху їдуть з глузду. Так у одному із містечок, коли сусіди дізналися, що у подружжя підозрюють коронавірус, то повиходили на вулиці, почали палити шини, кричати і виганяти їх з міста.

До слова, раніше Факти ICTV писали, як Філіппіни борються з коронавірусом.