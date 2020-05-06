Ймовірно, світ зіткнеться з другою і третьою хвилями коронавірусу – Інститут Роберта Коха

Німеччина заявила про обнадійливі дані про те, що скасування карантину не призвело до повторного сплеску випадків коронавірусу.

Два тижні тому країна почала скасовувати обмежувальні заходи, а кількість нових інфікувань Covid-19 продовжує знижуватися.

– Швидкість поширення інфекції продовжує падати. Це дуже гарна новина, – заявив голова Інституту Роберта Коха Лотар Вілер.

Водночас експерт застеріг від святкування перемоги над коронавірусом і заявив, “що, ймовірно, буде друга хвиля пандемії”.

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– Більшість вчених погоджуються із цим, і багато хто вважає, що буде третя хвиля, – сказав Вілер.

До слова, учені виявили новий штам коронавірусу, який може бути більш заразним, ніж ті, які поширювалися на початку пандемії.

Джерело: RTL Online