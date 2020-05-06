Уряд Німеччини домовився про заходи щодо послаблення карантину напередодні переговорів з головами федеральних земель.

Ангела Меркель та глави урядів 16 земель мають провести телефонну конференцію 6 травня, під час якої погоджуватиметься загальне пом’якшення обмежень, введених для запобігання поширення коронавірусу.

Згідно з рішення, федеральний уряд Німеччини хоче зберегти заборону на великі публічні заходи, зокрема фестивалі та спортивні заходи, щонайменше до кінця серпня 2020 року.

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Також підтримується відкриття усіх магазинів на всій території країни, проте з суворими правилами гігієни та соціального дистанціювання.

Уряд Ангели Меркель передбачає, що усі школярі повертатимуться до навчання у школах поетапно до літніх канікул із суворими інструкціями щодо забезпечення безпеки дітей.

Також відомо, що уряд повинен ухвалити повернення професійних футбольних ігор у Бундеслізі та другій Бундеслізі, яким передуватиме двотижневий карантин, можливо, тренувальний збір.

Відповідальність за пом’якшення карантинних заходів Німеччина хоче передати регіональним урядам федеральних земель, які самостійно вирішуватимуть, коли та як послаблювати обмеження у таких сферах: освіта; ресторани, бари, готелі; косметичні студії, салони краси; театри та концертні зали, спортивні зали, басейни тощо.

Проте у цьому проекті зазначено, що у випадку перевищення кількості хворих на коронавірус, а саме понад 50 інфікованих на 100 тис. жителів впродовж семи днів, карантин мають посилити повторно.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що 5 травня близько 180 українських заробітчан вилетіли до Німеччини з аеропорту Бориспіль.

Джерело: DPA