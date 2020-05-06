PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Сравнил с супергероями: британский художник посвятил картину медсестрам

Британский уличный художник Бэнкси посвятил свою новую картину медсестрам и другим сотрудникам национальной системы здравоохранения.

Таким образом он выразил благодарность, сравнив их с супергероями.

Читайте: Эко-Техно Украина 2020. Чем удивили на научной выставке украинские школьники

На своей картине он изобразил ребенка, у которого в руках игрушка в виде медсестры, а возле него мусорная корзина, где видны выброшенные игрушки Бэтмена и Человека-паука.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Banksy (@banksy)

Ранее в Киеве в музее Тараса Шевченко открыли уникальную выставку картин Ивана Марчука.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка