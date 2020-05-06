Сравнил с супергероями: британский художник посвятил картину медсестрам

Британский уличный художник Бэнкси посвятил свою новую картину медсестрам и другим сотрудникам национальной системы здравоохранения.

Таким образом он выразил благодарность, сравнив их с супергероями.

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На своей картине он изобразил ребенка, у которого в руках игрушка в виде медсестры, а возле него мусорная корзина, где видны выброшенные игрушки Бэтмена и Человека-паука.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Banksy (@banksy) 6 Май 2020 в 9:50 PDT

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