Порівняв з супергероями: британський художник присвятив картину медсестрам

Британський вуличний художник Бенксі присвятив свою нову картину медсестрам та іншим співробітникам національної системи охорони здоров’я.

Таким чином він висловив подяку, порівнявши їх з супергероями.

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На своїй картині він зобразив дитини, у якого в руках іграшка у вигляді медсестри, а біля нього кошик для сміття, де видно викинуті іграшки Бетмена і Людину-павука.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Banksy (@banksy) 6 Май 2020 в 9:50 PDT

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