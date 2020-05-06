PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Порівняв з супергероями: британський художник присвятив картину медсестрам

Британський вуличний художник Бенксі присвятив свою нову картину медсестрам та іншим співробітникам національної системи охорони здоров’я.

Таким чином він висловив подяку, порівнявши їх з супергероями.

Читайте: Еко-Техно Україна 2020. Чим здивували на науковій виставці українські школярі

На своїй картині він зобразив дитини, у якого в руках іграшка у вигляді медсестри, а біля нього кошик для сміття, де видно викинуті іграшки Бетмена і Людину-павука.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Banksy (@banksy)

Раніше у Києві у музеї Тараса Шевченка відкрили унікальну виставку картин Івана Марчука.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка