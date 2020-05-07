Выборы президента Польши перенесли на неопределенный срок

Выборы президента Польши не состоятся 10 мая как планировалось ранее. Новая дата выборов пока не объявлена.

Об этом говорится в совместном заявлении лидера правящей партии Закон и справедливость Ярослава Качиньского и лидера Объединенных правых Ярослава Говина.

Качиньский и Говин отметили, что решение принято из-за отказа оппозиции принять все конструктивные предложения, позволяющие провести выборы президента в этом году в установленные в конституции сроки.

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При этом Говин, партия которого входит в правящую коалицию, назвал достигнутые договоренности решением, которое гарантирует полякам возможность участвовать в демократических выборах.

Ранее Факты ICTV писали, что Польша постепенно выходит из карантина и уже в начале мая ввела второй из четырех этапов ослабления ограничений.