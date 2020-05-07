Вибори президента Польщі перенесли на невизначений термін

Вибори президента Польщі не відбудуться 10 травня як планувалося раніше. Нова дата виборів поки не оголошена.

Про це йдеться в спільній заяві лідера правлячої партії Закон і справедливість Ярослава Качинського і лідера Об’єднаних правих Ярослава Говіна.

Качинський і Говін наголосили, що рішення ухвалено через відмову опозиції прийняти всі конструктивні пропозиції, що дають можливість провести вибори президента в цьому році у встановлені в конституції терміни.

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При цьому Говін, партія якого входить до правлячої коаліції, назвав досягнуті домовленості рішенням, яке гарантує полякам можливість брати участь у демократичних виборах.

Раніше Факти ICTV писали, що Польща поступово виходить з карантину та вже на початку травня запровадила другий з чотирьох етапів послаблення обмежень.