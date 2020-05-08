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Факты / Мир / Россия

В России за сутки более 10 тыс. человек заболели коронавирусом

В России за последние сутки почти 10,7 тыс. человек заболели Covid-19, 98 — умерли, 2,8 тыс. — выздоровели.

По состоянию на 8 мая 2020 года в стране зарегистрировали 187 859 случаев коронавируса в 85 регионах.

— За последние сутки в России 10 699 подтвержденных случаев коронавируса в 83 регионах, — говорится в сообщении оперативного штаба.

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Из новых случаев 5 846 — в Москве, 918 — в Московской области, 375 — в Санкт-Петербурге, 276 — в Нижегородской области, 155 — в Свердловской области.

За весь период в России от коронавируса умерли 1 723 человека, выздоровели — 26 608 человек. Тестировали на вирус почти 5 млн. граждан РФ.

Напомним, из-за коронавируса в России три врача выбросились из окна. Двое из них погибли, третий — в тяжелом состоянии.

Источник: Роспотребнадзор

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