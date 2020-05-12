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Факти / Світ

Коронавірус в Україні та світі: кількість хворих на 12 травня

Станом на ранок 12 травня в усьому світі 4 175 284 особи захворіли на коронавірус. З них 285 971 людина померла.

США очолюють список країн з найбільшою кількістю інфікованих громадян. Нині там зафіксовано 1 347 388 випадків.

На другому місці перебуває Іспанія, де на коронавірус захворіли 227 436 людей, а померли – 26 744.

Велика Британія замикає трійку антилідерів. Там 224 332 випадки, з яких 32 141 летальний.

Читайте: Коронавірус в світі: статистика та карта поширення

Ситуація із захворюванням на коронавірус в інших країнах Європи:

  • Росія – 221 344;
  • Франція – 177 547;
  • Німеччина – 172 576;
  • Бельгія – 53 449;
  • Нідерланди – 42 987;
  • Швейцарія – 30 344;
  • Португалія – ​​27 679;
  • Швеція – 26 670;
  • Білорусь – 23 906;
  • Австрія – 15 882;
  • Польща – 16 326.

В Україні станом на 12 травня кількість хворих на коронавірус становить 15 648 людей.

Загалом 408 хворих померли, а 3 288 пацієнтів одужало.

Нагадаємо, карантин в Україні продовжили до 22 травня. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.

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