Станом на ранок 12 травня в усьому світі 4 175 284 особи захворіли на коронавірус. З них 285 971 людина померла.
США очолюють список країн з найбільшою кількістю інфікованих громадян. Нині там зафіксовано 1 347 388 випадків.
На другому місці перебуває Іспанія, де на коронавірус захворіли 227 436 людей, а померли – 26 744.
Велика Британія замикає трійку антилідерів. Там 224 332 випадки, з яких 32 141 летальний.
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Ситуація із захворюванням на коронавірус в інших країнах Європи:
- Росія – 221 344;
- Франція – 177 547;
- Німеччина – 172 576;
- Бельгія – 53 449;
- Нідерланди – 42 987;
- Швейцарія – 30 344;
- Португалія – 27 679;
- Швеція – 26 670;
- Білорусь – 23 906;
- Австрія – 15 882;
- Польща – 16 326.
В Україні станом на 12 травня кількість хворих на коронавірус становить 15 648 людей.
Загалом 408 хворих померли, а 3 288 пацієнтів одужало.
Нагадаємо, карантин в Україні продовжили до 22 травня. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.