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Факты / Мир

В Италии возросло суточное количество больных Covid-19

За прошедшие сутки в Италии увеличилось количество людей, у которых подтвердили коронавирус.

Об этом свидетельствуют данные Департамента гражданской защиты Италии.

У 1 402 людей тесты подтвердили Covid-19, тогда как в понедельник — только у 744 человек.

Впрочем этот рост может объясняться задержкой данных с Ломбардии.

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Из всех подтвержденных случаев, 1 033 происходят из этого региона, который больше всего пострадал от пандемии. Но регион сообщил, что 419 случаев относятся к предыдущим неделям, а не к последним суткам.

172 человека умерли за минувшие сутки. Этот показатель стабилен несколько дней. В общем уже 30 911 человек умерли от коронавируса в Италии.

Напомним, с 4 мая начались смягчения карантинных мер в Италии. В стране разрешили работать производствам, строительным компаниям и некоторым оптовым торговцам.

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