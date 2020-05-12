В Італії зросла добова кількість хворих на Covid-19

За минулу добу в Італії збільшилась кількість людей, у яких підтвердили коронавірус.

Про це свідчать дані Департаменту цивільного захисту Італії.

У 1 402 людей тести підтвердили Covid-19, тоді як у понеділок – лише у 744 осіб.

Втім це зростання може пояснюватись затримкою даних із Ломбардії.

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З усіх підтверджених випадків 1 033 походять з цього регіону, який найбільше постраждав від пандемії. Але регіон повідомив, що 419 випадків належать до попередніх тижнів, а не останньої доби.

172 людини померли за минулу добу. Цей показник стабільний кілька днів. Загалом вже 30 911 людей померли від коронавірусу в Італії.

Нагадаємо, з 4 травня розпочалися пом’якшення карантинних заходів в Італії. В країні дозволили працювати виробництвам, будівельним компаніям і деяким оптовим торговцям.