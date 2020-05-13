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Факты / Мир

Еврокомиссия предоставила план безопасного вывода туризма из карантина

Еврокомиссия представила пакет рекомендаций для стран-членов ЕС по выводу из карантина туристической сферы.

Снятие ограничительных мер должно проходить в соответствии с рекомендациями по недопущению распространения коронавируса, но в то же время нацелено на поддержку и быстрое восстановление туристического бизнеса.

В Еврокомиссии призывают восстановить свободу передвижения и снять внутренний контроль на границах. Для этого странам рекомендуется использовать карты, где будет отражаться актуальная информация об эпидемиологической ситуации в том или ином регионе.

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Есть рекомендации и по возобновлению работы общественного транспорта. Так, важно на первых этапах ограничить контакты между пассажирами и сотрудниками, а также уменьшить плотность пассажиропотока. Также стоит следить за использованием средств индивидуальной защиты.

Указали рекомендации и для гостиниц и других объектов размещения.

— Эти критерии включают эпидемиологические данные, наличие достаточного потенциала системы здравоохранения для местных жителей и туристов, надежное наблюдение, мониторинг, тестирование и отслеживание контактов, — говорится в сообщении.

Что касается туристического бизнеса, то в Еврокомиссии призывает всеми силами поддерживать его ликвидность.

Вопрос открытия границ Евросоюза для граждан третьих стран в рекомендации пока не звучит.

Напомним, ранее мы писали, что Грузия планирует открыть границы для иностранных туристов с 1 июля.

Источник: European Comission

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