Єврокомісія надала план безпечного виводу туризму з карантину

Єврокомісія представила пакет рекомендацій для країн-членів ЄС щодо виведення з карантину туристичної сфери.

Зняття обмежувальних заходів має відбуватися відповідно до рекомендацій щодо недопущення поширення коронавірусу, але водночас націлене на підтримку і швидке відновлення туристичного бізнесу.

У Єврокомісії закликають відновити свободу пересування і зняти внутрішній контроль на кордонах. Для цього країнам рекомендується використовувати карти, де буде відображатися актуальна інформація про епідеміологічну ситуацію у тому чи іншому регіоні.

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Є рекомендації і з відновлення роботи громадського транспорту. Так, важливо на перших етапах обмежити контакти між пасажирами і співробітниками, а також зменшити щільність пасажиропотоку. Також варто стежити за використанням засобів індивідуального захисту.

Вказали рекомендації і для готелів та інших об’єктів розміщення.

– Ці критерії містять епідеміологічні дані, наявність достатнього потенціалу системи охорони здоров’я для місцевих жителів і туристів, надійне спостереження, моніторинг, тестування і відстеження контактів, – йдеться у повідомленні.

Що стосується туристичного бізнесу, то в Єврокомісії закликає усіма силами підтримувати його ліквідність.

Питання відкриття кордонів Євросоюзу для громадян третіх країн в рекомендації поки не звучить.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Грузія планує відкрити кордони для іноземних туристів з 1 липня.

Джерело: European Comission