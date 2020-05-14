Меркель не виключає запровадження санкцій проти РФ за кібератаки на Бундестаг

У Німеччини є серйозні докази причетності російських хакерів до кібератаки на Бундестаг у 2015 році, повідомила Ангела Меркель.

Вона зазначила, що Німеччина залишає за собою право вжити заходів, зокрема щодо Росії, у відповідь на такі обурливі дії.

За її словами, російська сторона застосовує стратегію гібридної війни, частиною якої є дезорієнтація і перекручування фактів.

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Ангела Меркель також додала, що і надалі намагатиметься зберегти добрі відносини з Росією. Однак такі інциденти заважають довірливій співпраці.

До слова, у 2015 році внаслідок кібератаки на внутрішні мережі Бундестагу було викрадено кілька гігабайт даних, зокрема, велика кількість електронних листів із депутатського офісу Ангели Меркель.

Нагадаємо, у травні 2020 року Німеччина видала ордер на арешт 29-річного російського хакера Дмитра Бадіна, якого підозрють у зламі мережі парламенту.