Германия подозревает российского хакера во взломе сети Бундестага

Германия подозревает 29-летнего российского хакера Дмитрия Бадина во взломе сети парламента и выдала ордер на его арест.

Его также разыскивают США за хакерские атаки, в частности кражу электронных писем Хиллари Клинтон и Демократической партии накануне президентских выборов в 2016 году.

По предварительной информации, нидерландские органы безопасности предполагали, что российской команде хакеров поручили похитить информацию об отравлении Сергея Скрипаля в Великобритании.

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Тогда россиян из-за их дипломатического статуса не смогли арестовать и выслали из страны, конфисковав технику. А именно на ней правоохранители нашли доказательства причастности Бадина к хакерской атаке на Бундестаг.

К слову, кибератака на Бундестаг началась 30 апреля 2015 года. В этот день несколько членов парламента почти одновременно получили электронное письмо, адрес отправителя которого заканчивалась на @un.org.

Ранее Факты ICTV писали, что российские хакеры атаковали украинскую компанию Burisma.

Источник: Süddeutsche Zeitung