Сбил патрульного и сбежал: в Харькове 10 экипажей полиции ловили пьяного водителя

В Харькове полицейские устроили погоню за пьяным водителем, который скрылся от правоохранителей во время того, как они оформляли на него протокол.

Во время побега нарушитель сбил полицейского, сообщили местные СМИ.

В погоне за пьяным водителем на Scoda RS, которая длилась более часа, принимали участие около 10 экипажей полиции.

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По словам очевидцев, даже этих сил не хватило правоохранителям, чтобы поймать злоумышленника. Он смог оторваться от полицейских, когда выехал на Окружную дорогу.

Напомним, в марте в Киеве на Березняках произошла погоня со стрельбой.

Источник: ГородХ