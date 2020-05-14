Пробіг у сантиметрах: пішохода дивом не збив поїзд на переїзді

Камери спостереження зняли нетерплячого пішохода, якого ледь не збив швидкісний поїзд на переїзді у Великій Британії.
Чоловік буквально менше ніж за секунду пробіг перед потягом.
На початку відео видно, як пішохід вирішує пролізти під закритим шлагбаумом та перейти залізничні колії, коли це заборонено.
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Кров стигне у жилах від моменту, коли чоловік прискорюється, а потяг у сантиметрах від нього проїжджає на величезній швидкості.
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