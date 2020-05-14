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Факти / Світ

Пробіг у сантиметрах: пішохода дивом не збив поїзд на переїзді

Камери спостереження зняли нетерплячого пішохода, якого ледь не збив швидкісний поїзд на переїзді у Великій Британії.

Чоловік буквально менше ніж за секунду пробіг перед потягом.

На початку відео видно, як пішохід вирішує пролізти під закритим шлагбаумом та перейти залізничні колії, коли це заборонено.

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Кров стигне у жилах від моменту, коли чоловік прискорюється, а потяг у сантиметрах від нього проїжджає на величезній швидкості.

Нагадаємо, бригада будівельників дивом вижила після обвалу будинок XIX століття в Одесі.

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