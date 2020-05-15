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Факти / Світ / Росія

Україна ввела санкції щодо низки російських музеїв, інститутів і організацій

Україна ввела санкції щодо Російського географічного товариства, низки російських музеїв, університетів, наукових установ та громадських організацій.

Це передбачено підписаним 14 травня президентом України Володимиром Зеленським указом про введення в дію рішення РНБО Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкції).

Так, санкції терміном на 3 роки вводяться щодо:

  • Державна наукова бюджетна установа Академія наук Республіки Татарстан;
  • Всеросійська громадська організація Російське географічне товариство;
  • Федеральна державна бюджетна установа культури Державний Ермітаж;
  • Федеральна державне бюджетна установа культури Державний музей образотворчих мистецтв імені О. С. Пушкіна;
  • Федеральна державна бюджетна установа науки Інститут археології Російської академії наук;
  • Федеральне державне бюджетне освітня установа вищої освіти Московський державний університет імені М. В. Ломоносова;
  • Федеральна державне бюджетне освітня установа вищої освіти Тульський державний педагогічний університет ім. Л. М. Толстого;
  • Федеральна державна бюджетна установа науки Інститут історії матеріальної культури Російської академії наук;
  • Федеральна державна бюджетна установа науки Інститут сходознавства Російської академії наук;
  • Державна бюджетна установа Республіки Крим Історико-археологічний музей-заповідник Неаполь Скіфський (Сімферополь);
  • Державна бюджетна установа Республіки Крим Чорноморський центр підводних досліджень (Сімферополь);
  • Кримський регіональний центр археологічних досліджень (Сімферополь);
  • Науково-виробничий центр Кримське археологічне товариство (Сімферополь);
  • Таврійське археологічне товариство (Сімферополь);
  • Федеральна державна автономна освітня установа вищої освіти Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського (Сімферополь);
  • Федеральна державна бюджетна установа науки Інститут археології Криму РАН;
  • Автономна некомерційна організація Науково-просвітницький Центр палеоетнологічних досліджень;
  • Архе (Науково-просвітницький центр, Санкт-Петербург);
  • Південний регіональний центр археологічних досліджень (Краснодар);
  • Терра (напрям діяльності: вивчення пам’яток всіх археологічних періодів);
  • Автономна некомерційна організація Підводна культурна спадщина (Севастополь);
  • Деметра (Метою діяльності Фонду зазначено сприяння в збереженні і популяризації культурного та історико-археологічної спадщини Керчі та Східного Криму);
  • БФ Спадщина тисячоліть (Сімферополь).

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Серед обмежувальних заходів є такі:

  • блокування активів – тимчасове обмеження права користуватися і розпоряджатися належним йому майном;
  • запобігання виведення капіталу за межі України;
  • зупинення виконання економічних і фінансових зобов’язань;
  • анулювання або призупинення ліцензій та інших дозволів, отримання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема анулювання або призупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;
  • припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх і спортивних контактів,
  • розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;
  • анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів або угод.

До слова, президент України Володимир Зеленський продовжив заборону на Вконтакте і Однокласники.

Фото: Dreamstime

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