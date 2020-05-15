Україна ввела санкції щодо низки російських музеїв, інститутів і організацій

Україна ввела санкції щодо Російського географічного товариства, низки російських музеїв, університетів, наукових установ та громадських організацій.
Це передбачено підписаним 14 травня президентом України Володимиром Зеленським указом про введення в дію рішення РНБО Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкції).
Так, санкції терміном на 3 роки вводяться щодо:
- Державна наукова бюджетна установа Академія наук Республіки Татарстан;
- Всеросійська громадська організація Російське географічне товариство;
- Федеральна державна бюджетна установа культури Державний Ермітаж;
- Федеральна державне бюджетна установа культури Державний музей образотворчих мистецтв імені О. С. Пушкіна;
- Федеральна державна бюджетна установа науки Інститут археології Російської академії наук;
- Федеральне державне бюджетне освітня установа вищої освіти Московський державний університет імені М. В. Ломоносова;
- Федеральна державне бюджетне освітня установа вищої освіти Тульський державний педагогічний університет ім. Л. М. Толстого;
- Федеральна державна бюджетна установа науки Інститут історії матеріальної культури Російської академії наук;
- Федеральна державна бюджетна установа науки Інститут сходознавства Російської академії наук;
- Державна бюджетна установа Республіки Крим Історико-археологічний музей-заповідник Неаполь Скіфський (Сімферополь);
- Державна бюджетна установа Республіки Крим Чорноморський центр підводних досліджень (Сімферополь);
- Кримський регіональний центр археологічних досліджень (Сімферополь);
- Науково-виробничий центр Кримське археологічне товариство (Сімферополь);
- Таврійське археологічне товариство (Сімферополь);
- Федеральна державна автономна освітня установа вищої освіти Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського (Сімферополь);
- Федеральна державна бюджетна установа науки Інститут археології Криму РАН;
- Автономна некомерційна організація Науково-просвітницький Центр палеоетнологічних досліджень;
- Архе (Науково-просвітницький центр, Санкт-Петербург);
- Південний регіональний центр археологічних досліджень (Краснодар);
- Терра (напрям діяльності: вивчення пам’яток всіх археологічних періодів);
- Автономна некомерційна організація Підводна культурна спадщина (Севастополь);
- Деметра (Метою діяльності Фонду зазначено сприяння в збереженні і популяризації культурного та історико-археологічної спадщини Керчі та Східного Криму);
- БФ Спадщина тисячоліть (Сімферополь).
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Серед обмежувальних заходів є такі:
- блокування активів – тимчасове обмеження права користуватися і розпоряджатися належним йому майном;
- запобігання виведення капіталу за межі України;
- зупинення виконання економічних і фінансових зобов’язань;
- анулювання або призупинення ліцензій та інших дозволів, отримання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема анулювання або призупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;
- припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх і спортивних контактів,
- розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;
- анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів або угод.
До слова, президент України Володимир Зеленський продовжив заборону на Вконтакте і Однокласники.