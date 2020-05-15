Україна ввела санкції щодо низки російських музеїв, інститутів і організацій

Україна ввела санкції щодо Російського географічного товариства, низки російських музеїв, університетів, наукових установ та громадських організацій.

Це передбачено підписаним 14 травня президентом України Володимиром Зеленським указом про введення в дію рішення РНБО Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкції).

Так, санкції терміном на 3 роки вводяться щодо:

Державна наукова бюджетна установа Академія наук Республіки Татарстан;

Всеросійська громадська організація Російське географічне товариство;

Федеральна державна бюджетна установа культури Державний Ермітаж;

Федеральна державне бюджетна установа культури Державний музей образотворчих мистецтв імені О. С. Пушкіна;

Федеральна державна бюджетна установа науки Інститут археології Російської академії наук;

Федеральне державне бюджетне освітня установа вищої освіти Московський державний університет імені М. В. Ломоносова;

Федеральна державне бюджетне освітня установа вищої освіти Тульський державний педагогічний університет ім. Л. М. Толстого;

Федеральна державна бюджетна установа науки Інститут історії матеріальної культури Російської академії наук;

Федеральна державна бюджетна установа науки Інститут сходознавства Російської академії наук;

Державна бюджетна установа Республіки Крим Історико-археологічний музей-заповідник Неаполь Скіфський (Сімферополь);

Державна бюджетна установа Республіки Крим Чорноморський центр підводних досліджень (Сімферополь);

Кримський регіональний центр археологічних досліджень (Сімферополь);

Науково-виробничий центр Кримське археологічне товариство (Сімферополь);

Таврійське археологічне товариство (Сімферополь);

Федеральна державна автономна освітня установа вищої освіти Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського (Сімферополь);

Федеральна державна бюджетна установа науки Інститут археології Криму РАН;

Автономна некомерційна організація Науково-просвітницький Центр палеоетнологічних досліджень;

Архе (Науково-просвітницький центр, Санкт-Петербург);

Південний регіональний центр археологічних досліджень (Краснодар);

Терра (напрям діяльності: вивчення пам’яток всіх археологічних періодів);

Автономна некомерційна організація Підводна культурна спадщина (Севастополь);

Деметра (Метою діяльності Фонду зазначено сприяння в збереженні і популяризації культурного та історико-археологічної спадщини Керчі та Східного Криму);

БФ Спадщина тисячоліть (Сімферополь).

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Серед обмежувальних заходів є такі:

блокування активів – тимчасове обмеження права користуватися і розпоряджатися належним йому майном;

запобігання виведення капіталу за межі України;

зупинення виконання економічних і фінансових зобов’язань;

анулювання або призупинення ліцензій та інших дозволів, отримання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема анулювання або призупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;

припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх і спортивних контактів,

розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;

анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів або угод.

До слова, президент України Володимир Зеленський продовжив заборону на Вконтакте і Однокласники.