На материковом Китае за минувшие сутки зарегистрировали восемь новых случаев коронавируса и 13 бессимптомных больных.

Об этом свидетельствуют данные Госкомздрав КНР.

Из восьми активных случаев — шесть ввозимые из-за рубежа, а также два внутренних случаи выявлены в провинции Цзилинь.

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12 из бессимптомных случаев зафиксировано внутри Китая, один — привезенный из другой страны.

По состоянию на 15 мая 561 бессимптомных носитель Covid-19 в Китае находится под наблюдением медиков.

За сутки в стране не зафиксировано летальных случаев от коронавируса.

Напомним, власти китайского города Ухань распорядились провести тестирование всех жителей Уханя на Covid-19.