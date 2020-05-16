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Факти / Світ

У Китаї за добу виявили 8 нових випадків коронавірусу

На материковому Китаї за минулу добу зареєстрували вісім нових випадків коронавірусу і 13 безсимптомних хворих.

Про це свідчать дані Держкомздрав КНР.

З восьми активних випадків – шість ввезені з-за кордону, а також два внутрішніх випадки виявлено в провінції Цзілінь.

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12 з безсимптомних випадків зафіксовано всередині Китаю, один – привезений з іншої країни.

Станом на 15 травня 561 безсимптомний носій Covid-19 в Китаї перебуває під наглядом медиків.

За добу в країні не зафіксовано летальних випадків від коронавірусу.

Нагадаємо, влада китайського міста Ухань розпорядилася провести тестування усіх жителів Уханя на Covid-19.

Фото: Dreamstime

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