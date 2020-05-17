В Бельгии врачи устроили премьер-министру “коридор презрения и позора”

Врачи больниц Сен-Пьер в Бельгии устроили для премьер-министра королевства Софи Вильмес “коридор презрения и позора”.

Доктора и медсестры выстроились по обе стороны дороги и, когда Вильмес ехала в больницу, они поочередно разворачивались к ее картежу спиной.

Премьер-министр посетила больницу, чтобы морально поддержать медиков.

В акции приняли участие около 120 врачей, медсестер и работников скорой помощи.

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Врачи требуют выплат компенсаций или повышения зарплаты за прошедшие два месяца работы.

Также медики с негодованием восприняли распоряжение правительства об обязательном выходе медперсонала на сверхурочную работу.

Премьер-министр около 40 минут разговаривала с персоналом больницы и пообещала позаботиться о материальной и психологической поддержке.

Представители профсоюзов напомнили, что именно Вильмес сокращала расходы на медицинское обслуживание последние три года.

Напомним, в Бельгии зафиксировано более 55 тысяч случаев коронавируса. От Covid-19 умерли 9 052 человека.