Макрон розкритикував країни ЄС через закриття кордонів в умовах пандемії

Президент Франції Еммануель Макрон розкритикував країни Європейського Союзу через повне закриття кордонів в умовах пандемії Covid-19.

Він вважає, що такерішення псує репутацію ЄС.

– Франція і Німеччина ввели обмеження на перетин кордонів у межах ЄС, але не заборонили переміщатися особам, які працюють в інших країнах, – зазначив Макрон.

Йдеться і про дозвіл перетину транспортних засобів, які перевозять товари, зокрема медикаменти і продукти.

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Макрон наголосив, що хоч Франція і Німеччина жорстко закрили зовнішні кордони ЄС, але всередині Євросоюзу залишаються відкритими. Деякі європейські країни не відреагували так само й закрили свої кордони із сусідами.

Французький президент закликав країни ЄС до гуманного ставлення, як у Німеччини, Швейцарії, Люксембургу чи Австрії, які прийняли на лікування близько 200 французьких пацієнтів.

До речі, через коронавірус французи можуть не поїхати відпочивати за кордон чи до інших країн ЄС під час літніх відпусток.

За словами президента країни Еммануеля Макрона, говорити про відновлення туризму у Франції поки зарано.