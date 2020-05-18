Пациенты, повторно заболевшие Covid-19 — не являются переносчиками болезни — исследование

Во время исследования выяснилось, что пациенты, которые ранее выздоровели от коронавируса, больше не переносят болезнь.
Об этом заявили в Центре контроля заболеваний в Южной Кореи.
Также отмечается, что медики проверили 790 человек, контактировавших с 285 повторно зараженными лицами, но не обнаружили у них инфекции.
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К слову, в Израильском институте биологических исследований во время исследования только половина животных получили медикаменты, после чего все подопытные грызуны были инфицированы Covid-19.
Животные, которые были привиты, остались здоровыми, а те, которые не получили вакцины, заразились коронавирусной инфекцией.
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