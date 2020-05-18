PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Пациенты, повторно заболевшие Covid-19 — не являются переносчиками болезни — исследование

Во время исследования выяснилось, что пациенты, которые ранее выздоровели от коронавируса, больше не переносят болезнь.

Об этом заявили в Центре контроля заболеваний в Южной Кореи.

Также отмечается, что медики проверили 790 человек, контактировавших с 285 повторно зараженными лицами, но не обнаружили у них инфекции.

Читайте: Восемь потенциальных вакцин от Covid-19 разрабатывают в США — эпидемиолог

К слову, в Израильском институте биологических исследований во время исследования только половина животных получили медикаменты, после чего все подопытные грызуны были инфицированы Covid-19.

Животные, которые были привиты, остались здоровыми, а те, которые не получили вакцины, заразились коронавирусной инфекцией.

Все, что нужно знать о карантине в Украине, и последние новости — читайте в нашем материале.

Источник: CNN

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка