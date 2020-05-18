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Пацієнти, повторно хворі Covid-19 – не є переносниками хвороби – дослідження

Під час дослідження з’ясувалося, що пацієнти, які раніше одужали від коронавірусу, більше не переносять хворобу.

Про це заявили в Центрі контролю захворювань в Південній Кореї.

Також наголошується, що медики перевірили 790 осіб, які контактували з 285 повторно зараженими особами, але не виявили у них інфекції.

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До речі, в Ізраїльському інституті біологічних досліджень під час дослідження тільки половина тварин отримали медикаменти, після чого всі піддослідні гризуни були інфіковані Covid-19.

Тварини, які були щеплені, залишилися здоровими, а ті, які не отримали вакцини, заразилися коронавірусною інфекцією.

Все, що потрібно знати про карантин в Україні, і останні новини – читайте в нашому матеріалі.

Джерело: CNN

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