PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Пентагон готовится ко второй волне пандемии коронавируса

Министерство обороны США готовится ко второй волне пандемии коронавируса, поэтому планирует восстанавливать военные операции в условиях минимизации рисков для военных.

— Мы готовимся ко второй волне пандемии, а, возможно, и больше. Мы не знаем, какой будет траектория этого вируса, — сообщил министр обороны Марк Эспер.

Он отметил, что пока не предусматривается отмена режима социального дистанцирования, по крайней мере до получения вакцины.

Читайте: ВОЗ обеспокоена ослаблением карантина и предостерегает от второй волны коронавируса

К слову, некоторые миссии Пентагон уже восстанавливает. В частности, в июне проведут совместные американско-польские учения.

Однако Миноброны принимает дополнительные меры для безопасности военных. В частности, их планируют тестировать на Covid-19, начиная с критически важных сил.

Напомним, ранее в Институте Роберта Коха сообщили, что, вероятно, мир столкнется со второй и третьей волнами коронавируса.

Источник: Голос Америки

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка