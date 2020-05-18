Пентагон готовится ко второй волне пандемии коронавируса

Министерство обороны США готовится ко второй волне пандемии коронавируса, поэтому планирует восстанавливать военные операции в условиях минимизации рисков для военных.
— Мы готовимся ко второй волне пандемии, а, возможно, и больше. Мы не знаем, какой будет траектория этого вируса, — сообщил министр обороны Марк Эспер.
Он отметил, что пока не предусматривается отмена режима социального дистанцирования, по крайней мере до получения вакцины.
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К слову, некоторые миссии Пентагон уже восстанавливает. В частности, в июне проведут совместные американско-польские учения.
Однако Миноброны принимает дополнительные меры для безопасности военных. В частности, их планируют тестировать на Covid-19, начиная с критически важных сил.
Напомним, ранее в Институте Роберта Коха сообщили, что, вероятно, мир столкнется со второй и третьей волнами коронавируса.