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Факти / Світ

Пентагон готується до другої хвилі пандемії коронавірусу

Міністерство оборони США готується до другої хвилі пандемії коронавірусу, тому планує відновлювати військові операції за умов мінімізації ризиків для військових.

– Ми готуємось до другої хвилі пандемії, а, можливо, і більше. Ми не знаємо, якою буде траєкторія цього вірусу, – повідомив міністр оборони Марк Еспер.

Він зазначив, що наразі не передбачається скасування режиму соціального дистанціювання, принаймні до отримання вакцини.

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До слова, деякі місії Пентагон вже відновлює. Зокрема, у червні проведуть спільні американсько-польські навчання.

Однак Міноброни вживає додаткових заходів для безпеки військових. Зокрема, їх планують тестувати на Covid-19, починаючи з критично важливих сил.

Нагадаємо, раніше в Інституті Роберта Коха повідомили, що, ймовірно, світ зіткнеться з другою і третьою хвилями коронавірусу.

Джерело: Голос Америки

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