ВОЗ зафиксировала наибольший прирост больных коронавирусом

ВОЗ проинформировала, что за последние сутки в мире было зарегистрировано 106 тыс. нових случаев заболевания на Сovid-19.

Это самый большой прирост инфицированных за одни день за весь период распространения коронавируса.

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Всемирная организация здравоохранения напомнила, что пандемия коронавируса далека от стадии завершения.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что сейчас вирус стремительно распространяется в странах с низким уровнем экономики, в то время как развитые страны выходят из изоляции.

Ранее Факты ICTV писали, что в Украине по состоянию на 21 мая зафиксировано 19 706 случаев инфицирования коронавирусом, из которых 476 случаев обнаружили за последние сутки.

Источник: ВОЗ