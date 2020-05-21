С начала пандемии коронавируса в мире заболело более 4,9 млн человек, за сутки выявлено 98 980 новых случаев Covid-19.

В общем от осложнений, вызванных Covid-19, умерло 328 115 пациентов, из них 4 830 человек — за последние сутки. Однако статистика выздоровлений утешает больше, так, почти 2 млн человек удалось преодолеть недуг.

Страны с наибольшим количеством инфицированных коронавирусом:

США — 1 551 852;

Россия — 308 705;

Бразилия — 291 579;

Великобритания — 249 619;

Испания — 232 555.

Страны с наибольшей смертностью от Covid-19:

США — 93 493;

Великобритания — 35 786;

Италия — 32 330;

Франция — 28 135;

Испания — 27 888.

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Украина в рейтинге заболеваемости занимает 33 место, у нас инфицировано 19 230 человек. Из них от осложнений, вызванных Covid-19, умерло 564 пациента, а выздоровели — 5 955.

Страны, где ввели смягчение карантина

Немецкие рестораны и масштабные магазины уже возобновили свою работу. Швейцария решила открыть средние школы, магазины и кафе, однако с соблюдением всех санитарных условий.

Во Франции людям разрешили выходить на улицу без наличия пропусков, а дети начали посещать школу, однако все ходят в масках. Подобная ситуация и в Бельгии.

Греция готовится к началу туристического сезона с 15 июня, а Грузия с 1 июля намерена открыть небо.

Также режим изоляции ослабили в Италии, там разрешили посещать родственников в пределах своего региона.

Напомним, 20 мая коронавирусом в мире заболело 4 897 492 человека. Страной-лидером остаются США.