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Факты / Мир

Коронавирус в мире: количество больных на 21 мая

С начала пандемии коронавируса в мире заболело более 4,9 млн человек, за сутки выявлено 98 980 новых случаев Covid-19.

В общем от осложнений, вызванных Covid-19, умерло 328 115 пациентов, из них 4 830 человек — за последние сутки. Однако статистика выздоровлений утешает больше, так, почти 2 млн человек удалось преодолеть недуг.

Страны с наибольшим количеством инфицированных коронавирусом:

  • США — 1 551 852;
  • Россия — 308 705;
  • Бразилия — 291 579;
  • Великобритания — 249 619;
  • Испания — 232 555.

Страны с наибольшей смертностью от Covid-19:

  • США — 93 493;
  • Великобритания — 35 786;
  • Италия — 32 330;
  • Франция — 28 135;
  • Испания — 27 888.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Украина в рейтинге заболеваемости занимает 33 место, у нас инфицировано 19 230 человек. Из них от осложнений, вызванных Covid-19, умерло 564 пациента, а выздоровели — 5 955.

Страны, где ввели смягчение карантина

Немецкие рестораны и масштабные магазины уже возобновили свою работу. Швейцария решила открыть средние школы, магазины и кафе, однако с соблюдением всех санитарных условий.

Во Франции людям разрешили выходить на улицу без наличия пропусков, а дети начали посещать школу, однако все ходят в масках. Подобная ситуация и в Бельгии.

Греция готовится к началу туристического сезона с 15 июня, а Грузия с 1 июля намерена открыть небо.

Также режим изоляции ослабили в Италии, там разрешили посещать родственников в пределах своего региона.

Напомним, 20 мая коронавирусом в мире заболело 4 897 492 человека. Страной-лидером остаются США.

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