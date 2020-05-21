ВООЗ зафіксувала найбільший приріст хворих на коронавірус

ВООЗ поінформувала, що за останню добу у світі було зареєстровано 106 тис. нових випадків захворювання на Сovid-19.

Це найбільший приріст інфікованих за один день за весь період поширення коронавірусу.

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Всесвітня організація охорони здоров’я нагадала, що пандемія коронавірусу ще далеко від стадії завершення.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявив, що наразі вірус стрімко поширюється у країнах з низьким рівнем економіки, коли розвинені країни виходять з ізоляції.

Раніше Факти ICTV писали, що в Україні станом на 21 травня зафіксовано 19 706 випадків інфікування на коронавірус, з яких 476 випадків виявили за останню добу.

Джерело: ВООЗ