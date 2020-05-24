КНР готова і підтримує проведення міжнародного розслідування з метою виявити причини виникнення коронавірусу, але за умови, що вчені не робитимуть політичного втручання.

Про це повідомив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї.

– Китай готовий працювати з міжнародним науковим співтовариством, щоб визначити джерело вірусу. У той же час, ми вважаємо, що цей процес повинен бути професійним, чесним і конструктивним, — сказав він.

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Нагадаємо, усі 194 держави-члени ВООЗ на асамблеї, яка відбулася в режимі онлайн, підтримали резолюцію щодо проведення незалежного розслідування глобальної реакції на пандемію коронавірусу.

Джерело: NDTV