Станом на ранок 25 травня за добу коронавірусом у світі інфікувалися ще майже 95 тис. людей, тобто загальна кількість сягнула 5 406 537.
На жаль, померли від Сovid-19 уже 345 036 людей, тобто майже 3 тис. летальних випадків за день.
Країни, в яких найбільше випадків Сovid-19:
- США – 1 643 098;
- Бразилія – 363 211;
- Росія – 344 481;
- Велика Британія – 260 916;
- Іспанія – 235 772.
Країни, де найбільше жертв коронавірусу:
- США – 97 711;
- Велика Британія – 36 875;
- Італія – 32 785;
- Іспанія – 28 752;
- Франція – 28 370.
Україна наразі перебуває на 36-му місці у світі за кількістю випадків коронавірусу. Станом на 23 травня їх було 20 986, з яких 617 – летальні.
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Країни, де епідемія пішла на спад
Чорногорія стала першою країною в Європі, яка подолала Сovid-19. За 20 днів там жодного нового випадку. Проте там не поспішають оголошувати закінчення епідемії. Це зроблять, якщо нових хворих не буде ще вісім днів, тобто до 2 червня.
А в Іспанії 25 травня завершився термін надзвичайного стану, введеного через коронавірус на всій триторії країни. Проте для іноземних туристів кордони відкриють не раніше липня.
В Італії, де триває друга фаза поетапного виходу з карантину, з 25 травня відкриють басейни та тренажерні зали.
Нагадаємо, станом на 24 травня кількість хворих на коронавірус у світі складала 5 311 624, померли на той момент внаслідок ускладнень 342 105 пацієнтів.
Джерело: Університет Джонса Гопкінса