Станом на ранок 25 травня за добу коронавірусом у світі інфікувалися ще майже 95 тис. людей, тобто загальна кількість сягнула 5 406 537.

На жаль, померли від Сovid-19 уже 345 036 людей, тобто майже 3 тис. летальних випадків за день.

Країни, в яких найбільше випадків Сovid-19:

США – 1 643 098;

Бразилія – ​​ 363 211;

Росія – 344 481;

Велика Британія – 260 916;

Іспанія – 235 772.

Країни, де найбільше жертв коронавірусу:

США – 97 711;

Велика Британія – 36 875;

Італія – ​​32 785;

Іспанія – 28 752;

Франція – 28 370.

Україна наразі перебуває на 36-му місці у світі за кількістю випадків коронавірусу. Станом на 23 травня їх було 20 986, з яких 617 – летальні.

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Країни, де епідемія пішла на спад

Чорногорія стала першою країною в Європі, яка подолала Сovid-19. За 20 днів там жодного нового випадку. Проте там не поспішають оголошувати закінчення епідемії. Це зроблять, якщо нових хворих не буде ще вісім днів, тобто до 2 червня.

А в Іспанії 25 травня завершився термін надзвичайного стану, введеного через коронавірус на всій триторії країни. Проте для іноземних туристів кордони відкриють не раніше липня.

В Італії, де триває друга фаза поетапного виходу з карантину, з 25 травня відкриють басейни та тренажерні зали.

Нагадаємо, станом на 24 травня кількість хворих на коронавірус у світі складала 5 311 624, померли на той момент внаслідок ускладнень 342 105 пацієнтів.

Джерело: Університет Джонса Гопкінса