США запретили въезд в страну иностранцам, которые побывали в Бразилии за последние две недели. Это сделано с целью нераспространения коронавирусной инфекции по стране.

В опубликованном документе, который подписал Дональд Трамп, говорится, что решение принято в связи с неблагоприятной ситуацией вокруг коронавируса в Бразилии.

Временный запрет на въезд в США касается жителей Бразилии и других иностранцев, которые посещали эту страну в течение последних 14 дней.

— Потенциал незаметной передачи вируса инфицированными лицами, желающими въехать в США из Бразилии, угрожает безопасности нашей транспортной системы и инфраструктуры, а также национальной безопасности, и я решил, что это отвечает интересам Соединенных Штатов, — заявил Трамп.

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Президент США добавил, что свободная торговля между США и Бразилией остается экономическим приоритетом для Вашингтона.

Напомним, статистика коронавируса в мире 25 мая свидетельствует, что Бразилия вышла на второе место по количеству больных, обогнав Россию.

Источник: Белый дом