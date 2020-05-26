Гидроксихлорохин и хлорохин, с антибиотиком или без, неэффективны для лечения пациентов с Covid-19.

Об этом свидетельствуют результаты мультинациональнjuj исследования, в котором приняли участие 96 тыс. пациентов из 671 больницы на шести континентах.

В то же время употребление этих лекарств связано с повышенным риском сердечных осложнений и высокими показателями смертности.

Подробнее об исследовании

Пациентов, получавших лечение препаратами, поделили на четыре группы:

те, кто получал только хлорохин;

те, кто принимал хлорохин с антибиотиком;

те, кто получал только гидроксихлорохин;

те, кто принимал гидроксихлорохин с антибиотиком.

Остальные пациенты, которых лечили этими лекарствами вошли в контрольную группу.

Смертность пациентов из контрольной группы, которые не принимали эти препараты, составляла примерно 9%. Те, которые принимали только хлорохин — 16,4%; только гидроксихлорохин — 18%. Гидроксихлорохин с антибиотиком — 23,8%. Хлорохин с антибиотиком — 22,2%. Фактически в каждой группе по сравнению с контрольной, смертность была выше минимум вдвое.

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Так же прием этих препаратов повышал риски повлечь более серьезные аритмии, по сравнению с контрольной группой.

В исследовании отмечено, что гидроксихлорохин и хлорохин не стоит применять за пределами клинических испытаний. Многие из них пока еще продолжаются.

— Это большое исследование хотя и обсервационное, уже является весомым поводом для того, чтобы пересмотреть протокол и внести необходимые изменения, — отмечает бывшая руководительница Минздрава Ульяна Супрун.

По ее словам, Минздрав Украины допустил серьезную ошибку, включив лекарства с действующим веществом гидроксихлорохин и хлорохин в протокол лечения пациентов с коронавирусом.

— Многие врачи, профильных медицинских ассоциаций и даже ВОЗ неоднократно предупреждали Степанова и Минздрава Украины об опасности применения экспериментальных препаратов и призвали пересмотреть протокол. Надеюсь, это сделают быстрее.

Напомним, по состоянию на 9 утра 26 мая в Украине зафиксировано 21 584 случаев коронавируса, за сутки заболели еще 339 человек.

Источник: The Lancet